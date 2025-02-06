Два беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью

В оборонном ведомстве уточнили, что летательные аппараты были сбиты примерно в 13:10 по московскому времени (совпадает с местным).

Сведения о районах уничтожения БПЛА и последствиях на земле не разглашаются.

Ранее три человека погибли в результате атаки беспилотника в районе села Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

