Два беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск

В оборонном ведомстве уточнили, что летательные аппараты были сбиты примерно в 13:10 по московскому времени (совпадает с местным).

Сведения о районах уничтожения БПЛА и последствиях на земле не разглашаются.

Ранее три человека погибли в результате атаки беспилотника в районе села Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияПВОВСУБелгородская областьБеспилотники

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