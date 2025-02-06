Два беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью
6 февраля 202514:46
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что летательные аппараты были сбиты примерно в 13:10 по московскому времени (совпадает с местным).
Сведения о районах уничтожения БПЛА и последствиях на земле не разглашаются.
Ранее три человека погибли в результате атаки беспилотника в районе села Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru