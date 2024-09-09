Дурова со спутницей заметили на прогулке в Париже

Компанию ему составляла Юлия Вавилова. Пара попала на видео. На кадрах видно, как миллиардер вместе со спутницей прогуливается по улице Сент-Оноре. Телохранителей предпринимателя не видно. Дуров одет в черную спортивную водолазку и штаны. Также на нем солнцезащитные очки и бейсболка. Юлия Вавилова была в сиреневых легинсах и кофте в цвет.

На улице Сент-Оноре расположены многочисленные бутики, резиденция президента Франции, Елисейский дворец и ряд других государственных учреждений страны.

Ранее Дуров сделал первое заявление после задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

