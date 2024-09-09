Дурова со спутницей заметили на прогулке в Париже
Создателя мессенджера Telegram Павла Дурова заметили во время прогулки по Парижу, сообщает «РЕН ТВ».
Компанию ему составляла Юлия Вавилова. Пара попала на видео. На кадрах видно, как миллиардер вместе со спутницей прогуливается по улице Сент-Оноре. Телохранителей предпринимателя не видно. Дуров одет в черную спортивную водолазку и штаны. Также на нем солнцезащитные очки и бейсболка. Юлия Вавилова была в сиреневых легинсах и кофте в цвет.
На улице Сент-Оноре расположены многочисленные бутики, резиденция президента Франции, Елисейский дворец и ряд других государственных учреждений страны.
Ранее Дуров сделал первое заявление после задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru