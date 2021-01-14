Дуров объявил крупнейшую цифровую миграцию в истории человечества

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что интернет-сообщество стало свидетелем крупнейшей цифровой миграции в истории человечества. По словам предпринимателя, с момента его последнего поста несколько дней назад и без того массовый приток новых пользователей только ускорился.

Так, свои официальные Telegram-каналы запустили президенты Бразилии и Турции. Также поступили ещё 8 лидеров разных стран, в том числе, Мексики, Франции, Украины, Тайваня, Израиля. По словам Дурова, для Telegram большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на эту платформу.

В отличие от других сетей, Telegram не применяет непрозрачные алгоритмы, которые решают, показывать ли подписчику тот иной контент, подчеркнул Дуров. Это, по его словам, позволяет бороться с дезинформацией и распространять точные сведения о важных проблемах в разных обществах.