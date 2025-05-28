TON резко подорожал после анонса Дурова о чат-боте Grok Маска в Telegram
Криптовалюта Toncoin резко поднялась в цене сразу после поступившей информации о сотрудничестве мессенджера Telegram с владельцем соцсети X Илоном Маском и его чат-ботом Grok.
По данным ведущих криптобирж, монета TON подорожала почти на 23%. Сейчас происходит небольшая коррекция. Владелец Telegram Павел Дуров объявил о партнерстве с компанией xAI Илона Маска. Ее чат-бот Grok, разработанный на основе нейросетей, интегрируют в приложения мессенджера.
Сроки партнерства пока определены в один год. Согласно договоренности, Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и акциями от xAI, а также половину дохода от подписок xAI, которые будут реализованы через мессенджер.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Grok стал доступен в Telegram в конце марта. Тогда Илон Маск заявил, что чат-ботом смогут бесплатно пользоваться обладатели премиум-аккаунтов Telegram.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС в Газе Синвара
- Симоньян допустила удары Москвы по Берлину
- ФРГ согласилась финансировать производство дальнобойного оружия для Украины
- ФК «Краснодар» подписал бразильца вместо трех россиян
- TON резко подорожал после анонса Дурова о чат-боте Grok Маска в Telegram
- «В минорных тонах»: Организаторы назвали тему 61-й Венецианской биеннале
- Строительный рынок загорелся в подмосковном Солнечногорске
- Госдума поддержала законопроект о самозапрете на участие в азартных играх
- Продажи кондиционеров в России взлетели в пять раз
- Продюсер Разин анонсировал 3D-концерты Шатунова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru