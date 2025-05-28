TON резко подорожал после анонса Дурова о чат-боте Grok Маска в Telegram

Криптовалюта Toncoin резко поднялась в цене сразу после поступившей информации о сотрудничестве мессенджера Telegram с владельцем соцсети X Илоном Маском и его чат-ботом Grok.

По данным ведущих криптобирж, монета TON подорожала почти на 23%. Сейчас происходит небольшая коррекция. Владелец Telegram Павел Дуров объявил о партнерстве с компанией xAI Илона Маска. Ее чат-бот Grok, разработанный на основе нейросетей, интегрируют в приложения мессенджера.