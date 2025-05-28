TON резко подорожал после анонса Дурова о чат-боте Grok Маска в Telegram

Криптовалюта Toncoin резко поднялась в цене сразу после поступившей информации о сотрудничестве мессенджера Telegram с владельцем соцсети X Илоном Маском и его чат-ботом Grok.

По данным ведущих криптобирж, монета TON подорожала почти на 23%. Сейчас происходит небольшая коррекция. Владелец Telegram Павел Дуров объявил о партнерстве с компанией xAI Илона Маска. Ее чат-бот Grok, разработанный на основе нейросетей, интегрируют в приложения мессенджера.

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Сроки партнерства пока определены в один год. Согласно договоренности, Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и акциями от xAI, а также половину дохода от подписок xAI, которые будут реализованы через мессенджер.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Grok стал доступен в Telegram в конце марта. Тогда Илон Маск заявил, что чат-ботом смогут бесплатно пользоваться обладатели премиум-аккаунтов Telegram.

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Фото: coinmarketcap
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