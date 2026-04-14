Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна могла бы «войти в Израиль», его слова приводит Kocaeli Kent Gazetesi. Как сообщает турецкий лидер, Анкара может начать боевые действия, чтобы не дать Израилю изгнать палестинцев с их территорий, для этого «просто нужно быть достаточно сильными». Однако Балмасов назвал нападение Турции на Израиль маловероятным.

«Когда хотят осуществить нападение, его осуществляют, а не треплют языком. Если Эрдоган так хочет драться с Израилем, пусть сначала прекратит сотрудничество на уровне спецслужб. Все это - попытка пустить пыль в глаза арабской и палестинской улице. Сами палестинцы говорят, что Алжир сделал для палестинского дела больше, чем Турция, которая за последние 15 лет сильно отстранилась от ХАМАС. Полагаю, это просто заявления на публику. Не провокация, а попытка дешевого пиара на турецко-арабской улице. За последние 20 лет уровень союзнических отношений Израиля и Турции сильно упал, но сохраняется. К тому же Эрдогану не выгоден сильный Иран. На самом деле он мечтает, чтобы Израиль сокрушил Иран, чтобы занять эту иранскую нишу на Ближнем Востоке. На обломках Ирана ему видится турецкое могущество на Ближнем Востоке», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, нельзя исключать, что подобные заявления Эрдогана призваны перевести фокус внимания с внутренних проблем в Турции.

«Эрдогану на волне свержения режима Асада кажется, что это его работа. Хотя это следствие усилий многих стран, включая и Израиль. Турции для начала бы войну собственной экономики выиграть и с отдельными повстанческими группировками вопрос закрыть. Инфляция там сегодня близка к иранской. Подобные заявления - классический прием: давайте внутренние проблемы забудем, переведем внимание публики на внешний фронт», - отметил Балмасов.