Угрозы Эрдогана войти в Израиль сочли «пылью в глаза»
В случае нападения на Израиль Турции пришлось бы столкнуться не только с ядерным оружием, но и с ударами со стороны США, сказал НСН Сергей Балмасов.
Заявления о возможном нападении Турции на Израиль – скорее попытка пустить пыль в глаза, поскольку страны продолжают сотрудничать на уровне спецслужб. Кроме того Реджеп Тайип Эрдоган скорее заинтересован в крахе Ирана, заявил в беседе с НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна могла бы «войти в Израиль», его слова приводит Kocaeli Kent Gazetesi. Как сообщает турецкий лидер, Анкара может начать боевые действия, чтобы не дать Израилю изгнать палестинцев с их территорий, для этого «просто нужно быть достаточно сильными». Однако Балмасов назвал нападение Турции на Израиль маловероятным.
«Когда хотят осуществить нападение, его осуществляют, а не треплют языком. Если Эрдоган так хочет драться с Израилем, пусть сначала прекратит сотрудничество на уровне спецслужб. Все это - попытка пустить пыль в глаза арабской и палестинской улице. Сами палестинцы говорят, что Алжир сделал для палестинского дела больше, чем Турция, которая за последние 15 лет сильно отстранилась от ХАМАС. Полагаю, это просто заявления на публику. Не провокация, а попытка дешевого пиара на турецко-арабской улице. За последние 20 лет уровень союзнических отношений Израиля и Турции сильно упал, но сохраняется. К тому же Эрдогану не выгоден сильный Иран. На самом деле он мечтает, чтобы Израиль сокрушил Иран, чтобы занять эту иранскую нишу на Ближнем Востоке. На обломках Ирана ему видится турецкое могущество на Ближнем Востоке», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, нельзя исключать, что подобные заявления Эрдогана призваны перевести фокус внимания с внутренних проблем в Турции.
«Эрдогану на волне свержения режима Асада кажется, что это его работа. Хотя это следствие усилий многих стран, включая и Израиль. Турции для начала бы войну собственной экономики выиграть и с отдельными повстанческими группировками вопрос закрыть. Инфляция там сегодня близка к иранской. Подобные заявления - классический прием: давайте внутренние проблемы забудем, переведем внимание публики на внешний фронт», - отметил Балмасов.
По его словам, в действительности в Турции хорошо осознают последствия, к которым может привести возможное военное нападение.
«Если вообразить ситуацию, что турецкие колонны из Сирии прорываются к Тивериадскому озеру, отрезают Израиль от источников воды, израильтяне не остановятся перед применением ядерного оружия при серьезной угрозе для выживания. Пока технологически Турция не в состоянии конкурировать с Израилем. Израильтяне будут препятствовать дальнейшему усилению турок в регионе, в Сирии и Ливане. Турции неоткуда нападать со стороны моря, но это тоже так себе идея с учетом технологического превосходства Израиля. Не говоря о том, что Израиль носит статус стратегического союзника США. Нападение на него будет означать удары по Турции со стороны США. Для США уровень отношений с Израилем в разы выше всех связей по НАТО. Эрдоган не дурак лезть на рожон», - объяснил он.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью Anadolu Agency, что после Ирана Израиль «не может жить без врага». По его словам, что правительство Биньямина Нетаньяху и некоторые представители оппозиции стремятся объявить Турцию «новым врагом», передает «Радиоточка НСН».
