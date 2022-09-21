Дуда заявил о необходимости выплатить репарации Украине

Глава государства намекнул на тему военных репараций, которые Варшава требует от Берлина. Президент считает, что подобные вопросы актуальны сейчас и не были решены в прошлом. Как отметил глава госуларства, Польша и дальше будет добиваться, чтобы Россию «привлекли к ответственности за нарушение международного права».

Ранее польские власти заявили, что требуют от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны, Варшава оценила урон в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

