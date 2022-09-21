Дуда заявил о необходимости выплатить репарации Украине

Москва должна выплатить Киеву военные репарации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президента Польши Анджея Дуды.

Президент Польши поддержал предложение потребовать репарации от России

Глава государства намекнул на тему военных репараций, которые Варшава требует от Берлина. Президент считает, что подобные вопросы актуальны сейчас и не были решены в прошлом. Как отметил глава госуларства, Польша и дальше будет добиваться, чтобы Россию «привлекли к ответственности за нарушение международного права».

Ранее польские власти заявили, что требуют от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны, Варшава оценила урон в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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