Дуда призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле

Президент Польши Анджей Дуда считает, что не стоит преувеличивать серьезность конфликта между Израилем и палестинской организацией «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС). Свое мнение глава государства высказал в эфире телеканала Polsat.

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Дуда напомнил, что это не первая эскалация на Ближнем Востоке. Он отметил, что в последние десятилетия подобные конфликты уже были.

При этом президент Польши признал, что настолько серьезной эскалации на Ближнем Востоке не наблюдалось уже давно.

ХАМАС 7 октября нанес ракетный удар по городам Израиля и вторгся на территорию страны. Погибшими числятся более 600 человек. Столкновения продолжаются в южных районах Израиля, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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