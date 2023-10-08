Дуда призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле
Президент Польши Анджей Дуда считает, что не стоит преувеличивать серьезность конфликта между Израилем и палестинской организацией «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС). Свое мнение глава государства высказал в эфире телеканала Polsat.
Дуда напомнил, что это не первая эскалация на Ближнем Востоке. Он отметил, что в последние десятилетия подобные конфликты уже были.
При этом президент Польши признал, что настолько серьезной эскалации на Ближнем Востоке не наблюдалось уже давно.
ХАМАС 7 октября нанес ракетный удар по городам Израиля и вторгся на территорию страны. Погибшими числятся более 600 человек. Столкновения продолжаются в южных районах Израиля, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru