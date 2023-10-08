Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля
Министерство экономического развития РФ рекомендовало гражданам России отказаться от туристических поездок в Израиль, сообщила пресс-служба ведомства.
«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране», - говорится в заявлении.
Туристическим операторам рекомендовали приостановить продажу туров в страну.
Боевики палестинской организации «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) 7 октября нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на территорию страны. Погибли более 600 человек.
В воскресенье военно-политический кабинет Израиля ввел в действие «пункт 40» Основного закона об официальном объявлении войны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru