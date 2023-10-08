Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране», - говорится в заявлении.

Туристическим операторам рекомендовали приостановить продажу туров в страну.

Боевики палестинской организации «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) 7 октября нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на территорию страны. Погибли более 600 человек.

В воскресенье военно-политический кабинет Израиля ввел в действие «пункт 40» Основного закона об официальном объявлении войны, передает «Радиоточка НСН».

