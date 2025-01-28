Журналист Карлсон: Взрывы на «Северных потоках» - атака США на Германию

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» являются атакой Вашингтона на Германию, заявил американский журналист Такер Карлсон во время интервью с коллегой Мэттом Таибби.

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По его словам, это приведет к разрушению Североатлантического альянса. «Это было атакой одной силы НАТО на союзника, на другого члена НАТО», — сказал он. Журналист считает, что в результате атаки уже уничтожена немецкая экономика, а в дальнейшем «это уничтожит Евросоюз».

Таибби считает, что взрывы на российских газопроводах «Северный поток» могли привести к ядерной эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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