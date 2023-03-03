Дуда: польские фирмы примут участие в восстановлении Украины
Польские компании примут участие в восстановлении Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает ТАСС.
По его словам, трудно себе представить, что в этом деле обойдутся без участия польских предприятий, так как у двух стран обширная граница, они соединены железнодорожными и автомобильными магистралями.
«Принимая во внимание наш соседский потенциал и геополитическую позицию, мы считаем наше участие в процессе восстановления Украины полностью естественным, очевидным и даже необходимым», - подчеркнул Дуда.
Ранее, как сообщала НСН, в США раскрыли многотысячные потери Польши на Украине.
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