Дуда: польские фирмы примут участие в восстановлении Украины

«Принимая во внимание наш соседский потенциал и геополитическую позицию, мы считаем наше участие в процессе восстановления Украины полностью естественным, очевидным и даже необходимым», - подчеркнул Дуда.

Ранее, как сообщала НСН, в США раскрыли многотысячные потери Польши на Украине.

