СМИ: Польша обязала беженцев с Украины платить за места в центрах проживания

Отмечается, что ряд беженцев, уже нашедших работу, все равно не могут остаться в Польше из-за недостатка денег, поэтому им придется уехать обратно на Украину.

Ранее издание Inews, ссылаясь на доклад Красного Креста, сообщило, что некоторые жители Великобритании эксплуатируют и загоняют в долговые ямы живущих у них беженцев из Украины. Отмечалось, что сотрудники британского Красного Креста стали свидетелями «долговой кабалы», также беженцев заставляли работать на арендодателя в обмен на жилье, сообщает НСН.

