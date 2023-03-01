СМИ: Польша обязала беженцев с Украины платить за места в центрах проживания
Варшава с 1 марта обяжет украинских беженцев самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше. Об этом сообщили журналисты Interia.
Отмечается, что ряд беженцев, уже нашедших работу, все равно не могут остаться в Польше из-за недостатка денег, поэтому им придется уехать обратно на Украину.
Ранее издание Inews, ссылаясь на доклад Красного Креста, сообщило, что некоторые жители Великобритании эксплуатируют и загоняют в долговые ямы живущих у них беженцев из Украины. Отмечалось, что сотрудники британского Красного Креста стали свидетелями «долговой кабалы», также беженцев заставляли работать на арендодателя в обмен на жилье, сообщает НСН.
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