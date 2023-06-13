Дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа» окрасили в цвета флага России
13 июня 202301:02
Самое высокое здание в мире, небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага, сообщает телеканал «360».
Его украсили трехцветной подсветкой в честь празднования Дня России. Администрация башни опубликовала видео, на котором запечатлен перформанс.
Высота «Бурдж-Халифа» составляет 828 метров.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru