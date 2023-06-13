Дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа» окрасили в цвета флага России

Самое высокое здание в мире, небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага, сообщает телеканал «360».

Ким Чен Ын в День России выразил поддержку РФ

Его украсили трехцветной подсветкой в честь празднования Дня России. Администрация башни опубликовала видео, на котором запечатлен перформанс.

Высота «Бурдж-Халифа» составляет 828 метров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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