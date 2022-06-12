Ким Чен Ын в День России выразил поддержку РФ

«Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной Центральным телеграфным агентством.

В телеграмме северокорейский лидер пожелал российскому народу благополучия и процветания, а своему российскому коллеге - крепкого здоровья. Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР намерена дорожить дружественными отношениями с Россией, пишет Газета.ru.

