Ким Чен Ын в День России выразил поддержку РФ
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поддержал Россию. Он также выразил надежду на дальнейшее тесное тактико-стратегическое сотрудничество, поздравляя президента Владимира Путина с Днем России.
«Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной Центральным телеграфным агентством.
В телеграмме северокорейский лидер пожелал российскому народу благополучия и процветания, а своему российскому коллеге - крепкого здоровья. Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР намерена дорожить дружественными отношениями с Россией, пишет Газета.ru.
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