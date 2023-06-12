Путин поздравил граждан с Днем России
12 июня 202312:35
Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем России, отметив, что праздник утверждает единство многонационального народа.
В понедельник российский лидер вручил награды Героям Труда и лауреатам государственных премий 2022 года, торжественная церемония прошла в Кремле.
Как отметил Путин в ходе мероприятия, День России знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу страны.
«Праздник ... утверждает единство ... народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине», — цитирует президента РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru