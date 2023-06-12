Путин поздравил граждан с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем России, отметив, что праздник утверждает единство многонационального народа.

Володин поздравил солдат и офицеров в зоне СВО с Днем России

В понедельник российский лидер вручил награды Героям Труда и лауреатам государственных премий 2022 года, торжественная церемония прошла в Кремле.

Как отметил Путин в ходе мероприятия, День России знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу страны.

«Праздник ... утверждает единство ... народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине», — цитирует президента РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоздравлениеДень РоссииВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры