Друзья Хантера Байдена: он готов бежать из США из-за Трампа

При этом его отец — Джо Байден «поглощен» скандалом вокруг сына. Он опасается, что Хантер снова впадет в наркотическую зависимость.

Ранее сыну президента США были предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

