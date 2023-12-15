Друзья Хантера Байдена: он готов бежать из США из-за Трампа

Сын президента США Хантер Байден опасается, что ему придется бежать из США, если экс-глава Белого дома Дональд Трамп будет избран главой государства, сообщает Daily Mail со ссылкой на друзей семьи.

Сын Байдена Хантер рассказал, что его пытаются убить

При этом его отец — Джо Байден «поглощен» скандалом вокруг сына. Он опасается, что Хантер снова впадет в наркотическую зависимость.

Ранее сыну президента США были предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABC News / стоп-кадр
ТЕГИ:Дональд ТрампДжо Байден

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