Дроны ВСУ атаковали Железногорск Курской области

Беспилотники ВСУ вновь атаковали Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Алексей Смирнов.

Коптер ВСУ атаковал машину в Курской области, погибли два человека

По словам губернатора, уже семь украинских дронов сбиты в районе населенного пункта Железногорск.

О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

Ранее российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ в небе над Липецкой областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиГубернаторКурская Область

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