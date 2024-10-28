Дроны ВСУ атаковали Железногорск Курской области
28 октября 202419:45
Беспилотники ВСУ вновь атаковали Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Алексей Смирнов.
По словам губернатора, уже семь украинских дронов сбиты в районе населенного пункта Железногорск.
О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.
Ранее российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ в небе над Липецкой областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru