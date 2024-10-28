Дроны ВСУ атаковали Железногорск Курской области

По словам губернатора, уже семь украинских дронов сбиты в районе населенного пункта Железногорск.

О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

Ранее российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ в небе над Липецкой областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

