Дрон ВСУ атаковал мотороллер в Курской области

По его словам, инцидент произошел на трассе Обоянь — Суджа.

Волобуев напомнил, что дорога находится под обстрелами беспилотников, передвигаться по ней на транспорте от поселка Коммунад до села Белица опасно.

Ранее два беспилотника ВСУ самолетного типа были сбиты над Брянской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

