Дрон ВСУ атаковал мотороллер в Курской области
Беспилотник ВСУ атаковал мотороллер «Муравей» и управлявшего им мирного жителя в Беловском районе Курской области, водитель транспортного средства погиб. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава района Николай Волобуев.
По его словам, инцидент произошел на трассе Обоянь — Суджа.
Волобуев напомнил, что дорога находится под обстрелами беспилотников, передвигаться по ней на транспорте от поселка Коммунад до села Белица опасно.
Ранее два беспилотника ВСУ самолетного типа были сбиты над Брянской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru