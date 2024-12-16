ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Брянской областью

Два беспилотника ВСУ самолетного типа сбили над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны.

«Около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве.

Беспилотники были уничтожены над Брянской областью с помощью дежурных средств ПВО.

Ранее три украинских дрона атаковали город Грозный, два БПЛА сбили, еще один рухнул на территории ОМОН «АХМАТ-Грозный», напоминает 360.ru. Никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

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