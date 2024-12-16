ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Брянской областью
16 декабря 202407:58
Два беспилотника ВСУ самолетного типа сбили над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны.
«Около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве.
Беспилотники были уничтожены над Брянской областью с помощью дежурных средств ПВО.
Ранее три украинских дрона атаковали город Грозный, два БПЛА сбили, еще один рухнул на территории ОМОН «АХМАТ-Грозный», напоминает 360.ru. Никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru