СМИ: Хакеры атаковали ресурсы Христианско-демократического союза ФРГ

Хакеры атаковали за неделю до выборов в Европарламент ресурсы крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза, сообщает агентство DPA.

СМИ: Хакеры взломали базу Минобороны Британии с данными военных

По данным МВД ФРГ, масштабы атаки злоумышленников в настоящее время не поддаются оценке. Также неизвестно, произошла ли утечка данных. По данным агентства, к расследованию атаки подключились власти.

Ранее хакеры взломали внутренние платформы Европола и украли данные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ХакерыГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры