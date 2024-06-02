СМИ: Хакеры атаковали ресурсы Христианско-демократического союза ФРГ
2 июня 202402:01
Хакеры атаковали за неделю до выборов в Европарламент ресурсы крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза, сообщает агентство DPA.
По данным МВД ФРГ, масштабы атаки злоумышленников в настоящее время не поддаются оценке. Также неизвестно, произошла ли утечка данных. По данным агентства, к расследованию атаки подключились власти.
Ранее хакеры взломали внутренние платформы Европола и украли данные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru