Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, что неоднократно подчеркивали канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок. Вместе с тем, как сообщает ТАСС, Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ «ясных сигналов» в сторону Москвы. На Украине обвинили Германию в «предательстве друзей».

В МИД РФ ранее призвали западные страны прекратить содействие милитаризации Украины.



