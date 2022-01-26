DPA: Берлин предоставит Киеву 5 тысяч военных касок
Германия предоставит Украине 5 тысяч военных касок, сообщила в среду министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает агентство DPA.
Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, что неоднократно подчеркивали канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок. Вместе с тем, как сообщает ТАСС, Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ «ясных сигналов» в сторону Москвы. На Украине обвинили Германию в «предательстве друзей».
В МИД РФ ранее призвали западные страны прекратить содействие милитаризации Украины.
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