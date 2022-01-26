DPA: Берлин предоставит Киеву 5 тысяч военных касок

Германия предоставит Украине 5 тысяч военных касок, сообщила в среду министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает агентство DPA.

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Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, что неоднократно подчеркивали канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок. Вместе с тем, как сообщает ТАСС, Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ «ясных сигналов» в сторону Москвы. На Украине обвинили Германию в «предательстве друзей».

В МИД РФ ранее призвали западные страны прекратить содействие милитаризации Украины.


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ФОТО: Авдеевка. Фото с сайта Sharij.net.
ТЕГИ:ВооружениеГерманияУкраина
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