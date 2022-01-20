В МИД призвали западные страны прекратить содействие милитаризации Украины

«Призываем западные страны прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, перестать содействовать милитаризации Украины, затягивать ее в НАТО», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, усилия следует направить на побуждение к выполнению Киевом своих международных обязательств, в том числе, Минских соглашений.

Кроме того, представитель МИД заявила, что прикрываясь сообщениями о якобы грядущем «вторжении» РФ, Украина и Запад готовят собственные масштабные военные провокации. По словам Захаровой, последствия подобных действий могут быть трагическими.

