В МИД призвали западные страны прекратить содействие милитаризации Украины
Россия призывает страны Запада прекратить содействие милитаризации Украины, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Призываем западные страны прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, перестать содействовать милитаризации Украины, затягивать ее в НАТО», — подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, усилия следует направить на побуждение к выполнению Киевом своих международных обязательств, в том числе, Минских соглашений.
Кроме того, представитель МИД заявила, что прикрываясь сообщениями о якобы грядущем «вторжении» РФ, Украина и Запад готовят собственные масштабные военные провокации. По словам Захаровой, последствия подобных действий могут быть трагическими.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru