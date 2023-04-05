Дональд Трамп призвал республиканцев приостановить финансирование Минюста США и ФБР
Экс-президент США Дональд Трамп обратился к конгрессменам- республиканцам с призывом приостановить финансирование Минюста и Федерального бюро расследований. Заявление об этом он разместил в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, демократы используют правоохранительные органы в качестве оружия и злоупотребляют властью, чтобы вмешиваться в избирательный процесс.
Бывший президент США подчеркнул, что это необходимо сделать для того, чтобы демократы пришли в чувства.
Ранее Трампа обвинили в фальсификации деловых документов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru