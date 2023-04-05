Дональд Трамп призвал республиканцев приостановить финансирование Минюста США и ФБР

Экс-президент США Дональд Трамп обратился к конгрессменам- республиканцам с призывом приостановить финансирование Минюста и Федерального бюро расследований. Заявление об этом он разместил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп назвал судебные слушания в Нью-Йорке шокирующими

По словам Трампа, демократы используют правоохранительные органы в качестве оружия и злоупотребляют властью, чтобы вмешиваться в избирательный процесс.

Бывший президент США подчеркнул, что это необходимо сделать для того, чтобы демократы пришли в чувства.

Ранее Трампа обвинили в фальсификации деловых документов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Демократическая Партия СШАФБРРеспубликанская Партия СШАТрамп

Горячие новости

Все новости

партнеры