Трамп назвал судебные слушания в Нью-Йорке шокирующими

Президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедшие 4 апреля в Нью-Йорке судебные слушания, передают СМИ.

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Заседание суда Манхэттена политик назвал «шокирующим». Бывший глава Белого дома заявил о своей невиновности.

Трамп отметил, что обвинения не стали для него неожиданностью.

Бывшему президенту выдвинули обвинения по 34 пунктам. Его подозревают в фальсификации деловых документов с целью скрыть компромат и незаконную деятельность.

В Белом доме заявили, что предъявление обвинений Трампу не интересует президента Джо Байдена, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудыСШАДональд Трамп

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