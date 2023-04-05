Трамп назвал судебные слушания в Нью-Йорке шокирующими
Президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедшие 4 апреля в Нью-Йорке судебные слушания, передают СМИ.
Заседание суда Манхэттена политик назвал «шокирующим». Бывший глава Белого дома заявил о своей невиновности.
Трамп отметил, что обвинения не стали для него неожиданностью.
Бывшему президенту выдвинули обвинения по 34 пунктам. Его подозревают в фальсификации деловых документов с целью скрыть компромат и незаконную деятельность.
В Белом доме заявили, что предъявление обвинений Трампу не интересует президента Джо Байдена, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru