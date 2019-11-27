Дональд Трамп пошутил об импичменте
Президент США Дональд Трамп пошутил об импичменте на церемонии, приуроченной ко Дню благодарения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.
Президент США на традиционной церемонии "помилования" индеек, которых должны зажарить для праздничного стола ко Дню благодарения, пошутил о том, что птицы уже получили приглашение в разведывательный комитет страны, где занимаются его импичментом. День благодарения отмечается в четвертый четверг ноября, в этом году праздник выпал на 28 ноября.
Традицию отпускать индеек заложил Джон Кеннеди в 1963 году. В этом году Трамп отпустил сразу двух птиц; спасенным присвоили шуточные имена Бред ("Хлеб") и Баттер ("Масло").
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