Дональд Трамп пошутил об импичменте

Президент США на традиционной церемонии "помилования" индеек, которых должны зажарить для праздничного стола ко Дню благодарения, пошутил о том, что птицы уже получили приглашение в разведывательный комитет страны, где занимаются его импичментом. День благодарения отмечается в четвертый четверг ноября, в этом году праздник выпал на 28 ноября.

Традицию отпускать индеек заложил Джон Кеннеди в 1963 году. В этом году Трамп отпустил сразу двух птиц; спасенным присвоили шуточные имена Бред ("Хлеб") и Баттер ("Масло").

