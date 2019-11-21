Трамп подчеркнул негативное влияние импичмента на страну

Президент Дональд Трамп, против которого в США идет процедура импичмента, призвал остановить его, отметив негативное влияние процесса на страну. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас. Так плохо для нашей страны!» - написал он, комментируя ипичмент.