Трамп подчеркнул негативное влияние импичмента на страну

21 ноября 201900:48

Президент Дональд Трамп, против которого в США идет процедура импичмента, призвал остановить его, отметив негативное влияние процесса на страну. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас. Так плохо для нашей страны!» - написал он, комментируя ипичмент.

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По мнению президента, исход процедуры импичмента стал очевидным после слов посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда, который заявил, что Трамп в разговоре с ним отмечал, что «ничего не хочет от Украины».

Напомним, скандал вспыхнул в сентябре из-за информации о том, что Дональд Трамп пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. Якобы в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи президент США требовал начала расследования действий на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который, как ожидается, станет главным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

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