Трамп подчеркнул негативное влияние импичмента на страну
Президент Дональд Трамп, против которого в США идет процедура импичмента, призвал остановить его, отметив негативное влияние процесса на страну. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
«Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас. Так плохо для нашей страны!» - написал он, комментируя ипичмент.
По мнению президента, исход процедуры импичмента стал очевидным после слов посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда, который заявил, что Трамп в разговоре с ним отмечал, что «ничего не хочет от Украины».
Напомним, скандал вспыхнул в сентябре из-за информации о том, что Дональд Трамп пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. Якобы в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи президент США требовал начала расследования действий на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который, как ожидается, станет главным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Четыре человека погибли при взрыве на Сицилии
- В США предположили фаворитов РФ на выборах 2020 года
- МИД ответил на требование Эстонии к РФ вернуть «аннексированные территории»
- В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ
- Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в телеэфире