Трамп отменил удары по Ирану на фоне согласования сделки

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана. Американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, что переговоры с иранским руководством вышли на высший уровень и были одобрены всеми участниками конфликта.

По словам главы Белого дома, итоговые положения соглашения полностью согласованы со всеми участниками процесса как в общих чертах, так и в деталях. В число сторон сделки помимо США и Израиля вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и ряд других государств, сообщает РИА Новости.