Трамп отменил удары по Ирану на фоне согласования сделки

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана. Американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, что переговоры с иранским руководством вышли на высший уровень и были одобрены всеми участниками конфликта.

По словам главы Белого дома, итоговые положения соглашения полностью согласованы со всеми участниками процесса как в общих чертах, так и в деталях. В число сторон сделки помимо США и Израиля вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и ряд других государств, сообщает РИА Новости.

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При этом американский лидер подчеркнул, что режим морской блокады Ирана будет сохранен в полной силе. Ограничения останутся в действии до момента окончательной финализации договоренностей с Тегераном.

Ранее Трамп заявлял не только о нанесении мощных ударов по Ирану, но и подчёркивал, что американские военные «в не слишком отдаленном будущем» захватят иранский остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры страны, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранДональд Трамп

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