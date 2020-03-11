Дома семьи Назарбаевых в Лондоне арестованы как «необоснованное богатство»
Власти Великобритании наложили арест на два особняка и квартиру в Лондоне, собственниками которых являются родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Произошло это еще год назад, но владельцев суд раскрыл только сейчас. Оказалось, что речь идет о дочери и внуке Назарбаева.
Арестовано в 2019 году оно было как «необоснованное богатство», сообщает РИА ФАН. Дарига Назарбаева — действующий спикер казахстанского сената, ее сын Нурали Алиев и его жена Аида приобрели недвижимость на сумму более 100 миллионов долларов. Особняки и квартиру собственники оформили на три офшора.
Теперь родственники бывшего казахстанского лидера должны доказать, откуда у них взялись средства на покупку недвижимости в Лондоне. В противном случае дома и квартира будут проданы на аукционе, передает Ura.ru.
В феврале другой внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан заявил, что вынужден просить политического убежища в Великобритании «из-за давления семьи». Об этом он написал в Facebook. Он, в частности, заявил, что располагает данными о «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и миллиардах, украденных у народа Казахстана.
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