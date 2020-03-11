Дома семьи Назарбаевых в Лондоне арестованы как «необоснованное богатство»

Власти Великобритании наложили арест на два особняка и квартиру в Лондоне, собственниками которых являются родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Произошло это еще год назад, но владельцев суд раскрыл только сейчас. Оказалось, что речь идет о дочери и внуке Назарбаева.

Арестовано в 2019 году оно было как «необоснованное богатство», сообщает РИА ФАН. Дарига Назарбаева — действующий спикер казахстанского сената, ее сын Нурали Алиев и его жена Аида приобрели недвижимость на сумму более 100 миллионов долларов. Особняки и квартиру собственники оформили на три офшора.