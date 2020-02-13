Внук Назарбаева попросил убежища в Великобритании, заявив о коррупции

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан заявил, что вынужден просить политического убежища в Великобритании «из-за давления семьи». Об этом он написал в Facebook.

Айсултан Назарбаев, в частности, заявил, что располагает данными о «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и миллиардах, украденных у народа Казахстана. «Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы», - написал он. Внук экс-президента, сын его старшей дочери Дариги Назарбаевой также заявил, что дал по этому поводу интервью британскому изданию Times.

Айсултан Назарбаев окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, затем числился в штате главного разведуправления Минобороны Казахстана, работал в федерации футбола страны.

Как напоминает «Интерфакс», в 2017 году Айсултан Назарбаев признавался в употреблении наркотиков. В октябре 2019 года суд назначил ему 18-месячный испытательный срок и лечение за то, что он в состоянии наркотического опьянения укусил за руку полицейского в Лондоне.

