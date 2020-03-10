Назарбаев прилетел в Москву к Путину

Первый президент независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В ходе визита елбасы (лидер нации), занимающий ныне пост члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии Нур Отан, посетит также МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал, что Путин уже сегодня примет в Кремле Нурсултана Назарбаева. О теме переговоров подробности не приводятся.

