Назарбаев прилетел в Москву к Путину
10 марта 202016:43
Первый президент независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В ходе визита елбасы (лидер нации), занимающий ныне пост члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии Нур Отан, посетит также МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал, что Путин уже сегодня примет в Кремле Нурсултана Назарбаева. О теме переговоров подробности не приводятся.
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