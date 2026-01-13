«Рубин» объявил об отставке главного тренера Рахимова
Футбольный клуб «Рубин» сообщил о расторжении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым. Решение было принято руководством казанской команды, соглашение, рассчитанное до конца сезона-2025/26, прекращено досрочно.
Рахимов возглавлял «Рубин» с 2023 года. Ранее он работал главным тренером в ряде российских клубов, включая пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Терек» и «Уфу».
После 18 туров чемпионата России казанский клуб набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидера первенства составляет 17 очков.
В текущем розыгрыше Кубка России «Рубин» завершил выступление на стадии четвертьфинала Пути регионов, уступив тульскому «Арсеналу» в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время, передает «Радиоточка НСН».
