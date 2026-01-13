В СК РФ назвали приоритетную версию крушения Ан-24 в Приамурье
Приоритетной версией крушения Ан-24 в Приамурье следователи считают ошибку экипажа при определении высоты. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре данные показывали высоту над уровнем моря, а экипаж ориентировался, что самолёт находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома.
Руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко рассказал, что Ан-24 «летел ниже безопасной высоты на 500 метров». При этом экипаж не мог визуально наблюдать землю при заходе на посадку из-за ливня и облачности.
«В результате воздушное судно задело кроны деревьев на холме, затем разрушилось и сгорело», - добавил Асташенко.
Самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение 24 июля 2025 года. На борту находились 48 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Рубин» объявил об отставке главного тренера Рахимова
- В СК РФ назвали приоритетную версию крушения Ан-24 в Приамурье
- Многодетным выгоднее: К чему приведет дифференцированная ставка по семейной ипотеке
- Новые акценты и мотивация: Какой получилась новая версия спектакля «№ 13»
- В Совфеде призвали воздержаться от комментариев о роддоме в Новокузнецке
- Захарова заявила, что Иран пытаются разрушить методами цветных революций
- Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти
- МО РФ: Над Россией за пять часов сбили 40 украинских дронов
- Машков раскрыл, чем удивит новая версия спектакля «№ 13»
- Захарова: Запад ведет против России полномасштабную гибридную войну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru