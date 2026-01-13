В СК РФ назвали приоритетную версию крушения Ан-24 в Приамурье

Отмечается, что из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре данные показывали высоту над уровнем моря, а экипаж ориентировался, что самолёт находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко рассказал, что Ан-24 «летел ниже безопасной высоты на 500 метров». При этом экипаж не мог визуально наблюдать землю при заходе на посадку из-за ливня и облачности.

«В результате воздушное судно задело кроны деревьев на холме, затем разрушилось и сгорело», - добавил Асташенко.

Самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение 24 июля 2025 года. На борту находились 48 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

