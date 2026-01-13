Генсек НАТО связал интерес к Гренландии с защитой Арктики от России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что дискуссия вокруг Гренландии связана с необходимостью для альянса усиливать защиту Арктики, где, помимо стран НАТО, присутствует Россия. По его словам, речь идет не о внутренних разногласиях в военном блоке, а о коллективном понимании новых вызовов в регионе.
Рютте напомнил, что ранее подчеркивал важность обсуждения арктической безопасности в целом и не считал нужным вмешиваться в вопрос притязаний США на Гренландию. Он также отверг утверждения о том, что заявления Вашингтона по острову свидетельствуют о кризисе внутри НАТО.
Генсек отметил, что в Арктике расположены восемь государств, семь из которых входят в НАТО, а одно — Россия — не является членом альянса. По его словам, еще в период первого президентского срока Дональда Трампа в НАТО обращали внимание на открытие новых морских путей в Арктике и рост активности России и Китая в регионе.
Как сообщил Рютте, обсуждение этих вопросов в рамках альянса прошло летом, и сейчас НАТО переходит к практическим шагам по развитию сотрудничества. Он подчеркнул, что все страны блока сходятся во мнении о необходимости совместных действий для обеспечения безопасности Арктики, передает «Радиоточка НСН».
