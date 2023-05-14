Anadolu: Эрдоган получает более 50% голосов на выборах президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает более 50% голосов на выборах главы государства. Об этом сообщает агентство Anadolu.

После обработки бюллетеней из 78% урн действующий президент получает 50,6% голосов. Представитель оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу - 43,6%. Разрыв между кандидатами сокращается.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись в воскресенье, 14 мая. Избирательные участки закрылись в 17:00. Второй тур голосования может пройти 28 мая.

Агентство ANKA со ссылкой на данные собственного подсчета сообщило о лидерстве кандидата от оппозиции. По данным журналистов, Кылычдароглу опережает Эрдогана на 7,66%, передает «Радиоточка НСН».

