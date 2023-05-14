Anadolu: Эрдоган получает более 50% голосов на выборах президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает более 50% голосов на выборах главы государства. Об этом сообщает агентство Anadolu.
После обработки бюллетеней из 78% урн действующий президент получает 50,6% голосов. Представитель оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу - 43,6%. Разрыв между кандидатами сокращается.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись в воскресенье, 14 мая. Избирательные участки закрылись в 17:00. Второй тур голосования может пройти 28 мая.
Агентство ANKA со ссылкой на данные собственного подсчета сообщило о лидерстве кандидата от оппозиции. По данным журналистов, Кылычдароглу опережает Эрдогана на 7,66%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Anadolu: Эрдоган получает более 50% голосов на выборах президента Турции
- Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в «гнезде» Артемовска
- Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины
- L'Opinion: Макрон примет Зеленского в Париже 15 мая
- Дипломаты опровергли заявления о приостановке полетов между Москвой и Антальей
- ANKA: Кылычдароглу опережает Эрдогана на 7,66%
- Экс-советник Пентагона: США могут заставить Зеленского капитулировать
- Наставника «Динамо» Йокановича уволили после поражения от «Ахмата»
- СМИ: «Республиканский альянс» Эрдогана получит более 50% мест в парламенте
- «Ахмат» разгромил «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru