В Совфеде призвали воздержаться от комментариев о роддоме в Новокузнецке

По её словам, комментарии на тему работы сотрудников медучреждения, которые стали появляться в СМИ и соцсетях, «не выдерживают никакой критики».

«Бывают разные обстоятельства, однако есть барьеры, которые переходить нельзя ни с морально-этической, ни с правовой точек зрения», — почдеркнула сенатор.

Косихина добавила, что Совет Федерации будет внимательно следить за каждым этапом расследования.

Ранее женщины, рожавшие в роддоме в Новокузнецке, пожаловались на жестокое обращение со стороны врачей учреждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

