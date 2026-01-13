В Совфеде призвали воздержаться от комментариев о роддоме в Новокузнецке
Необходимо воздержаться от комментариев о роддоме в Новокузнецке до завершения расследования причин смерти новорождённых. Об этом в своём Telegram-канале заявила член социального комитета Совета Федерации Наталия Косихина.
По её словам, комментарии на тему работы сотрудников медучреждения, которые стали появляться в СМИ и соцсетях, «не выдерживают никакой критики».
«Бывают разные обстоятельства, однако есть барьеры, которые переходить нельзя ни с морально-этической, ни с правовой точек зрения», — почдеркнула сенатор.
Косихина добавила, что Совет Федерации будет внимательно следить за каждым этапом расследования.
Ранее женщины, рожавшие в роддоме в Новокузнецке, пожаловались на жестокое обращение со стороны врачей учреждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
