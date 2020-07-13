Долги мировых компаний подскочат из-за пандемии на $1 трлн

Задолженность ключевых мировых компаний в текущем году увеличится на 1 триллион долларов из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз опубликовало агентство Reuters со ссылкой на выводы аналитиков Janus Henderson.

Исследование обобщило положение в 900 крупнейших глобальных компания. Согласно расчётам, совокупная корпоративная задолженность подскочит сразу на 12%, почти до $9,3 триллионов. Около 50% долга сейчас приходится на компании из Соединённых Штатов Америки. Заимствования из США за последнюю пятилетку увеличивались самыми быстрыми темпами.