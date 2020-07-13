Долги мировых компаний подскочат из-за пандемии на $1 трлн
Задолженность ключевых мировых компаний в текущем году увеличится на 1 триллион долларов из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз опубликовало агентство Reuters со ссылкой на выводы аналитиков Janus Henderson.
Исследование обобщило положение в 900 крупнейших глобальных компания. Согласно расчётам, совокупная корпоративная задолженность подскочит сразу на 12%, почти до $9,3 триллионов. Около 50% долга сейчас приходится на компании из Соединённых Штатов Америки. Заимствования из США за последнюю пятилетку увеличивались самыми быстрыми темпами.
Далее за американцами в списке по данному показателю идут компании из Германии. Их доля в общем долге составляет 762 миллиарда долларов, причём 192 миллиарда приходятся на Volkswagen.
Как отмечают эксперты, ситуацию усугубляет то, что в результате пандемии происходит падение прибыли. На первое место выходит вопрос сохранения капитала и укрепления баланса.
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