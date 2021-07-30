Доктор в Канаде использовал свои биоматериалы для процедуры ЭКО

В 2016 году против Барвина был подан коллективный иск, участниками которого стали 226 человек, около половины из которых - дети его пациентов. Исследование выяснило, что биологическим отцом 17 из этих детей является сам Барвин. В иске рассматриваются претензии, охватывающие период с 1973 по 2012 годы. Сейчас же Барвину 82 года.

Урегулирование подобного рода дела - первое в мире.

Сам врач отрицает все требования истцов. Предполагается, что около 60 тысяч долларов из суммы, взысканной с Барвина, пойдут на создание базы данных ДНК его пациентов, доноров спермы и зачатых пациентами врача детей, которая поможет рожденным детям найти своих биологических отцов и других родственников.

Между тем суд в Москве отказался отправлять под арест китайца по делу о торговле детьми, передает телеканал «360».









