Доктор в Канаде использовал свои биоматериалы для процедуры ЭКО
Высший суд провинции Онтарио в Канаде предписал врачу-репродуктологу Норману Барвину выплатить своим бывшим пациентам более 13,3 миллиона канадских долларов (10,7 миллиона долларов США). Медик использовал во время процедуры искусственного оплодотворения свою сперму, а также сперму не тех доноров, из-за чего десятки рожденных после этой операции детей до сих пор не знают, кто их биологические отцы. О нашумевшем в стране судебном процессе сообщает телеканал CBC.
В 2016 году против Барвина был подан коллективный иск, участниками которого стали 226 человек, около половины из которых - дети его пациентов. Исследование выяснило, что биологическим отцом 17 из этих детей является сам Барвин. В иске рассматриваются претензии, охватывающие период с 1973 по 2012 годы. Сейчас же Барвину 82 года.
Урегулирование подобного рода дела - первое в мире.
Сам врач отрицает все требования истцов. Предполагается, что около 60 тысяч долларов из суммы, взысканной с Барвина, пойдут на создание базы данных ДНК его пациентов, доноров спермы и зачатых пациентами врача детей, которая поможет рожденным детям найти своих биологических отцов и других родственников.
Между тем суд в Москве отказался отправлять под арест китайца по делу о торговле детьми, передает телеканал «360».
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