Додон отменил указ о роспуске парламента Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил об отмене указа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Такое решение он принял по итогам консультаций с парламентскими фракциями, передает RT.
Указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов 6 сентября был ранее подписан исполняющим обязанности главы правительства Павлом Филипом. Однако, как подчеркнул Додон, это распоряжение нарушает Конституцию республики.
Как отмечают Известия, парламент Молдавии 8 июня преодолел угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Социалисты, которые поддерживают президента, договорились с проевропейским блоком Acum выступить совместно против Демократической партии, которая контролировала прежний парламент и кабинет министров. Парламентарии утвердили состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду.
Это решение утвердил Игорь Додон, однако Конституционный суд признал указ незаконным, а Демократическая партия Молдавии расценила действия парламента как попытку государственного переворота. 9 июня КС временно отстранил Додона от должности президента. Его полномочия для роспуска парламента передали Филипу. Демпартия начала сбор подписей за отставку Додона.
Между тем, лидер Демпартии, бизнесмен Владимир Плахотнюк передал российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку предложения по изменению внешнеполитического курса Кишинева с антироссийского на промосковский, сообщил «Коммерсант». Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предположил в эфире НСН, что инициатива Плохотнюка может оказаться простым фейком.
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