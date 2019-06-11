Додон отменил указ о роспуске парламента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил об отмене указа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Такое решение он принял по итогам консультаций с парламентскими фракциями, передает RT.

Указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов 6 сентября был ранее подписан исполняющим обязанности главы правительства Павлом Филипом. Однако, как подчеркнул Додон, это распоряжение нарушает Конституцию республики.

Как отмечают Известия, парламент Молдавии 8 июня преодолел угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Социалисты, которые поддерживают президента, договорились с проевропейским блоком Acum выступить совместно против Демократической партии, которая контролировала прежний парламент и кабинет министров. Парламентарии утвердили состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду.