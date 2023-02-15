Додон назвал Санду главной проблемой Молдавии

Экс-глава Молдавии Игорь Додон, комментируя заявление президента страны Майи Санду о возможной дестабилизации ситуации, призвал ее не вводить граждан в заблуждение и не сеять панику. Об этом пишет РИА Новости.

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Политик считает, что Санду «пугает народ страшилками в надежде спасти свой рейтинг», а самой Молдавии на сегодняшний день ничего не угрожает. Додон добавил, что первое лицо государство должно не сеять панику среди населения, а успокаивать его.

При этом Додон назвал заявления Санду ложью и попыткой отвлечь внимание жителей страны от проблем в экономике, а президент - главная проблема Молдавии.

"Единственная проблема для Молдавии - это сама Санду и ее окружение. Только эта группировка может как-то дестабилизировать ситуацию или втянуть страну в войну", - заявил он.

Сенаторы Сергей Цеков и Андрей Климов в эфире НСН дали оценку будущим отношениям между Москвой и Кишиневом после смены премьер-министра в Молдавии.

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ФОТО: РИА Новости/Sputnik/Мирослав Ротарь
ТЕГИ:Майя СандуИгорь Додон
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