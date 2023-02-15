Додон назвал Санду главной проблемой Молдавии
Экс-глава Молдавии Игорь Додон, комментируя заявление президента страны Майи Санду о возможной дестабилизации ситуации, призвал ее не вводить граждан в заблуждение и не сеять панику. Об этом пишет РИА Новости.
Политик считает, что Санду «пугает народ страшилками в надежде спасти свой рейтинг», а самой Молдавии на сегодняшний день ничего не угрожает. Додон добавил, что первое лицо государство должно не сеять панику среди населения, а успокаивать его.
При этом Додон назвал заявления Санду ложью и попыткой отвлечь внимание жителей страны от проблем в экономике, а президент - главная проблема Молдавии.
"Единственная проблема для Молдавии - это сама Санду и ее окружение. Только эта группировка может как-то дестабилизировать ситуацию или втянуть страну в войну", - заявил он.
Сенаторы Сергей Цеков и Андрей Климов в эфире НСН дали оценку будущим отношениям между Москвой и Кишиневом после смены премьер-министра в Молдавии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Эстония депортировала организатора акций «Бессмертного полка»
- Севастополец попытался уничтожить пункт сбора гумпомощи жителям Донбасса
- Страны НАТО решили создать общую сеть спутниковой разведки
- Столтенберг: в НАТО создадут орган по защите критической подводной инфраструктуры
- Додон назвал Санду главной проблемой Молдавии
- Госдума РФ денонсировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
- Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили условия Турции для вступления в НАТО
- Психолог рассказала, как легко пройти собеседование
- Иосиф Пригожин заразился «Кракеном»
- Столтенберг: НАТО поддержит оборонный потенциал Грузии и Молдавии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru