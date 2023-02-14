Москва назвала необоснованными обвинения Молдавии по отношению к России

Министерство иностранных дел России назвало обвинения со стороны Молдавии о якобы попытках Москвы сменить власть и дестабилизировать ситуацию в Кишиневе совершенно необоснованными и бездоказательными. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

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Также в МИД добавили, что инсинуации в адрес Москвы — дело рук Украины, старающейся спровоцировать столкновение Молдавии и России. В свою очередь правительство Молдавии подтвердило ложную информацию, чтобы отвлечь рядовых молдаван от внутренних проблем страны.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Москва не оказывает влияние на внутренние дела Кишинева, чего нельзя сказать о Западе и Украине.

Ранее экс-премьер Молдавии, лидер Партии развития и объединения Ион Кику заявил, что Киев пытается втянуть Кишинев в конфликт с Россией. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МолдавияУкраинаРоссияМИД РФ
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