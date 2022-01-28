Дочь Назарбаева вышла из политсовата партии «Нур Отан»

Кандидатуру Токаева на этот пост предложил первый президент страны Нурсултан Назарбаев, который до этого момента возглавлял партию.

А в четверг представители верхней палаты парламента Казахстана отменили право Назарбаева пожизненно председательствовать в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана (АНК).

