Дочь Назарбаева вышла из политсовата партии «Нур Отан»
Дочь бывшего президента Казахстана Назарбаева Дарига вышла из состава политсовета казахстанской правящей партии «Нур Отан». Об этом сообщается на сайте партии.
Ранее в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран председателем правящей партии на внеочередном съезде политорганизации, сообщили в пресс-службе главы государства.
Кандидатуру Токаева на этот пост предложил первый президент страны Нурсултан Назарбаев, который до этого момента возглавлял партию.
А в четверг представители верхней палаты парламента Казахстана отменили право Назарбаева пожизненно председательствовать в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана (АНК).
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