Назарбаева лишили пожизненного председательства в СБ

По заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, изменения касаются передачи полномочий председателя Совбеза и АНК президенту страны. В связи с этим, согласно закону об Ассамблеи, лидер нации – Елбасы, не может возглавлять это ведомство. К тому же, по закону о Совете безопасности, первый президент Казахстана также лишается пожизненного права возглавлять Совбез.

При этом представители парламента планируют изменить конституционные законы, которые еще сохраняют право Назарбаева являться членом Конституционного совета и выступать в парламенте и правительстве.