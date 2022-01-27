Назарбаева лишили пожизненного председательства в СБ
Представители верхней палаты парламента Казахстана отменили право бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненно председательствовать в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщается на официальном сайте сената.
19 января соответствующее предложение одобрили в нижней палате парламента – мажалисе.
По заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, изменения касаются передачи полномочий председателя Совбеза и АНК президенту страны. В связи с этим, согласно закону об Ассамблеи, лидер нации – Елбасы, не может возглавлять это ведомство. К тому же, по закону о Совете безопасности, первый президент Казахстана также лишается пожизненного права возглавлять Совбез.
При этом представители парламента планируют изменить конституционные законы, которые еще сохраняют право Назарбаева являться членом Конституционного совета и выступать в парламенте и правительстве.
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