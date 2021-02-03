Дочь Назарбаева привьется «Спутником V»

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Дарига Назарбаева сделает прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом политик заявила в беседе со Sputnik Казахстан.

Назарбаева также посоветовала всем сделать это. По ее словам, прививаться она собирается российской вакциной, потому что казахстанская вакцина пока не зарегистрирована.

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В Казахстане кампания по вакцинации населения против коронавируса стартовала 1 февраля. Первая партия препарата поставлена в республику в конце января. В середине февраля планируется зарегистрировать вакцину «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Также предполагается, что с апреля начнется вакцинация населения казахстанской вакциной QazCovid-in, сейчас она проходит заключительную фазу клинических исследований.

Между тем, Мексика одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ВакцинацияКазахстан
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