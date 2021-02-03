Дочь Назарбаева привьется «Спутником V»

В Казахстане кампания по вакцинации населения против коронавируса стартовала 1 февраля. Первая партия препарата поставлена в республику в конце января. В середине февраля планируется зарегистрировать вакцину «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Также предполагается, что с апреля начнется вакцинация населения казахстанской вакциной QazCovid-in, сейчас она проходит заключительную фазу клинических исследований.

Между тем, Мексика одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает РИА ФАН.

