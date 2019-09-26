Память Ширака парламент Франции почтил минутой молчания

Как напоминает RT, о смерти Ширака стало известно сегодня. Экс-президент Франции ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Причина его смерти пока не называется. Ширак умер в окружении своих родных.

Добавим, Ширак сложил полномочия главы государства и покинул Елисейский дворец в мае 2007 года. С этого момента он пожизненно стал членом Конституционного совета Франции. В декабре 2011-го за превышение служебных полномочий и растрату бывшего президента осудили на два года условно. К слову, судебные разбирательства сопровождались публикациями о том, что Ширак страдает болезнью Альцгеймера. При этом его супруга эти сообщения опровергала, пишет Ura.ru.

