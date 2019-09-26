Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ширака

Президент России отметил, что Жак Ширак «снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель». Как пишет «Свободная пресса», в телеграмме российский лидер также отметил, что с именем Ширака связана целая эпоха в современной истории Франции. А, общаясь с экс-президентом, он всегда восхищался его интеллектом и знаниями.

Как напоминает Утро.ру, Жак Ширак, возглавлявший Францию с 1995 по 2007 год, умер сегодня, 26 сентября в окружении членов семьи. Ему было 86 лет.

