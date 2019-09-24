Трамп прекратил военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заблокировал военную помощь Украине. Соответствующее поручение он дал исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни. Об этом журналистам стало известно от высокопоставленных чиновников из американской администрации, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на публикацию Washington Post..

По словам источников, Трамп принял такое решение из-за разгула коррупции на Украине. Перечисляемые стране деньги просто растворяются из-за этого, передает РИА ФАН.

Сообщается, что приостановлен транш в размере около 400 млн долларов, уточняет Ura.ru. Решение принято за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в США обвинили Дональда Трампа в содействии коррупции на Украине.







