До двух увеличилось число жертв урагана «Киаран» во Франции
Во Франции увеличилось число жертв урагана «Киаран», сообщил телеканал BFMTV. По его данным, в Гавре местный житель был сброшен с балкона сильным порывом ветра.
Ураган обрушился на Пятую республику минувшей ночью. Он стал самым разрушительным почти за четверть века. Порывы ветра достигали 200 км/ч в Нормандии и Бретани. Высота волн превышала 20 метров. Из-за разгула стихии пришлось эвакуировать 1,3 тыс. французов. Без электричества остались 820 тысячи домов.
Первым погибшим оказался водителем грузовика, перед которым упало дерево.
Ранее число жертв наводнения в ливийском городе Дерна достигло семи тысяч, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru