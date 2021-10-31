До 65 боевиков сдались властям талибов на востоке Афганистана

Более 60-и боевиков террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в России, сдались официальным властям в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана у границы с Пакистаном. Об этом объявил губернатор из администрации движения «Талибан», запрещённого в РФ как террористическое.

Всего оружие сложил не менее 65 экстремистов при посредничестве лидеров местных племён. Утверждается, что сдавшиеся выразили раскаяние по поводу своей прошлой деятельности. Боевиков решено амнистировать, однако в случае нарушения ими общественного порядка, к ним применят строгие юридические меры. Об этом заявил главы регионального управления безопасности.

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Талибы взяли практически всю территорию Афганистана под свой контроль в августе текущего года. Сегодня стало известно, что лидер движения Хайбатулла Ахундзада впервые был замечен на общественном мероприятии. Как передаёт турецкий телеканал TRT, в субботу 30 октября он побывал в медресе в Кандагаре. Визит состоялся при повышенных мераз безопасности.

Ахундзада стал во главе «Талибана» в 2016 году после того, как в результате удара американского беспилотника был ликвидирован его предшественник мулла Ахтар Мансур.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что талибы всё-таки могут вторгнуться в Таджикистан, несмотря на их заверения, что территория Афганистана не будет использоваться для нападения на соседние страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БоевикиАфганистанТалибан
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