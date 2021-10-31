До 65 боевиков сдались властям талибов на востоке Афганистана
Более 60-и боевиков террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в России, сдались официальным властям в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана у границы с Пакистаном. Об этом объявил губернатор из администрации движения «Талибан», запрещённого в РФ как террористическое.
Всего оружие сложил не менее 65 экстремистов при посредничестве лидеров местных племён. Утверждается, что сдавшиеся выразили раскаяние по поводу своей прошлой деятельности. Боевиков решено амнистировать, однако в случае нарушения ими общественного порядка, к ним применят строгие юридические меры. Об этом заявил главы регионального управления безопасности.
Талибы взяли практически всю территорию Афганистана под свой контроль в августе текущего года. Сегодня стало известно, что лидер движения Хайбатулла Ахундзада впервые был замечен на общественном мероприятии. Как передаёт турецкий телеканал TRT, в субботу 30 октября он побывал в медресе в Кандагаре. Визит состоялся при повышенных мераз безопасности.
Ахундзада стал во главе «Талибана» в 2016 году после того, как в результате удара американского беспилотника был ликвидирован его предшественник мулла Ахтар Мансур.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что талибы всё-таки могут вторгнуться в Таджикистан, несмотря на их заверения, что территория Афганистана не будет использоваться для нападения на соседние страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 993 / сут.
Умерли
239 тыс.+1 158 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+27 115 / сут.
- До 65 боевиков сдались властям талибов на востоке Афганистана
- Климатические угрозы. В России назвали последствия глобального потепления
- Глава МИД Турции призвал Киев не ассоциировать поставленное Анкарой вооружение с его страной
- Задержанный в Туве рассказал, за что убил двух своих родственниц - девочек
- Умер актер из фильма «Айвенго» Алексей Колесник
- Путин предложил снижать эффект парниковых газов
- В Камбодже одобрили использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
- АТОР: Состояние отравившихся в Хургаде россиян вне опасений
- «Тройная» вакцинация пожилых и лечение постковидных больных. Коронавирус ставит рекорды
- Минпросвещения объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru