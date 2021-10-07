«Тёрки есть»: Военный эксперт оценил угрозу вторжения «Талибана» в Таджикистан
Павел Фельгенгауэр рассказал НСН, что с Таджикистаном у талибов отношения, по сути, военные.
Таджикское подразделение «Талибана» (террористической организации, запрещенной в России) готово к вторжению в Таджикистан. Об этом пишет Telegram-канал Reverse side of the medal, ссылаясь на ресурсы боевиков. Заявление сделал глава одной из группировок таджикских талибов Махди Арсалан, который является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащих с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отношения талибов и таджиков, по сути, военные.
«У них с таджиками сейчас проблемы. Потому что в Панджшерском ущелье как раз таджики продолжают сопротивляться. И их поддерживает Таджикистан, конкретно. И если сейчас у талибов с Туркменией и Узбекистаном «тёрок» нет, то с Таджикистаном у талибов отношения, по сути, военные. Они считают, что это Таджикистан вмешивается в их внутренние дела. Таджикистан же говорит, что таджики не участвуют в новом правительстве и вообще с ними плохо обращаются. Так что у "Талибана", а это в основном пуштуны, именно сейчас идут столкновения с таджиками. И они могут, конечно, угрожать ответными действиями против Таджикистана», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
К слову, ранее замгубернатора северо-восточной провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади сообщил, что новые власти Афганистана, сформированные талибами, создали специальный батальон террористов-смертников, который собираются перебросить на границы страны.
«Не знаю, насколько это сообщение идёт от официальных властей, но, в принципе, у них люди воюют такие. Они всегда настроены серьёзно. Есть, конечно, у них какое-то количество смертников, для этого не нужен батальон. Обычно смертники в меньшем числе наносят удары. В диверсионно-террористическом направлении батальон не нужен. Хочу отметить, что в принципе, с таджиками у талибов пока серьёзные проблемы. Они надеются договориться, но будут, видимо, оказывать и военное давление. Не думаю, что там готовилось массированное вторжение. Силы у таджиков какие-то есть. Другой вопрос – насколько они трудоспособны. Получше, конечно, чем у киргизов, у которых вооруженные силы никакие. Кроме того, там расположена наша усиленная мотострелковая дивизия, и это достаточно серьёзно», - заключил Фельгенгауэр.
А ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе «Радиоточкой НСН» затруднился дать прогноз, будут ли талибы «наказывать» Таджикистан, который, по данным СМИ, отправлял оружие сопротивлению в Панджшере, город, который дольше всех оказывал сопротивление боевикам «Талибана».
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