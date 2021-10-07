«Тёрки есть»: Военный эксперт оценил угрозу вторжения «Талибана» в Таджикистан

Таджикское подразделение «Талибана» (террористической организации, запрещенной в России) готово к вторжению в Таджикистан. Об этом пишет Telegram-канал Reverse side of the medal, ссылаясь на ресурсы боевиков. Заявление сделал глава одной из группировок таджикских талибов Махди Арсалан, который является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащих с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отношения талибов и таджиков, по сути, военные.

«У них с таджиками сейчас проблемы. Потому что в Панджшерском ущелье как раз таджики продолжают сопротивляться. И их поддерживает Таджикистан, конкретно. И если сейчас у талибов с Туркменией и Узбекистаном «тёрок» нет, то с Таджикистаном у талибов отношения, по сути, военные. Они считают, что это Таджикистан вмешивается в их внутренние дела. Таджикистан же говорит, что таджики не участвуют в новом правительстве и вообще с ними плохо обращаются. Так что у "Талибана", а это в основном пуштуны, именно сейчас идут столкновения с таджиками. И они могут, конечно, угрожать ответными действиями против Таджикистана», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».