«Вилами по воде»: Заявления Пентагона о новых терактах ИГ через полгода назвали бредом
Аналитики Пенагона выполнили задание и посчитали время для подготовки теракта, но на самом деле они ничего не знают, отметил военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Главные цели ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) не США, а Европа и Россия, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Ранее СМИ писали, что американские разведчики ожидают новых зарубежных атак боевиков афганской ячейки группировки "Исламское государство" в течение полугода.
«Во-первых, исламский терроризм базируется не в Афганистане, но там скрывался Бен Ладен в 2000 году. Реальная база Аль-Каиды и ИГИЛ была в других странах. А именно в странах Запада. Для того, чтобы проводить теракты в этих государствах, нужно, чтобы там была база. Из Афганистана ничего не сделаешь, потому что там логистика плохая. Не так это работает. Создаются ячейки в тех странах, где нужно нанести удар. Эта ячейка ее готовит примерно год, бывает больше. Когда это произойдет, ячейка ликвидируется. В какой стране это случится, сказать сейчас трудно, у них целей много. Россия тоже там на первом месте. Зависит от того, где у них есть возможности», - сказал Павел Фельгенгауэр.
Эксперт также усомнился в том, что Пентагон таким завуалированым образом провоцирует террористов на атаки или угрожает другим странам.
«Просто там сидят аналитики, которым дали задание – когда там, откуда что случится. Может через год. Но поскольку они ничего толком не знают в точности - это такое среднепотолочное заявление, которое ничего, по большому счету, не значит. Это вилами по воде писано», - сказал он.
"Исламское государство" ранее объявило об ответственности группировки за взрыв на электростанции в Афганистане и подрыв мечети в Кандагаре.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы активностью террористов. В то же время российские власти рассчитывают, что талибы, пришедшие к власти летом, смогут справиться с боевиками без внешней поддержки.
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