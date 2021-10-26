«Вилами по воде»: Заявления Пентагона о новых терактах ИГ через полгода назвали бредом

Главные цели ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) не США, а Европа и Россия, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Ранее СМИ писали, что американские разведчики ожидают новых зарубежных атак боевиков афганской ячейки группировки "Исламское государство" в течение полугода.



«Во-первых, исламский терроризм базируется не в Афганистане, но там скрывался Бен Ладен в 2000 году. Реальная база Аль-Каиды и ИГИЛ была в других странах. А именно в странах Запада. Для того, чтобы проводить теракты в этих государствах, нужно, чтобы там была база. Из Афганистана ничего не сделаешь, потому что там логистика плохая. Не так это работает. Создаются ячейки в тех странах, где нужно нанести удар. Эта ячейка ее готовит примерно год, бывает больше. Когда это произойдет, ячейка ликвидируется. В какой стране это случится, сказать сейчас трудно, у них целей много. Россия тоже там на первом месте. Зависит от того, где у них есть возможности», - сказал Павел Фельгенгауэр.