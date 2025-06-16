Трамп заявил, что пришло время для сделки по конфликту Израиля и Ирана
На фоне конфликта Израиля и Ирана американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность заключения сделки для урегулирования ситуации, сообщают «Известия».
«Я думаю, что пришло время для сделки, и посмотрим, что произойдет. Но иногда приходится сражаться», — заявил глава государства.
Президент отметил, что сложившаяся обстановка дает шанс для заключения соглашения. При этом Трамп подтвердил намерение Вашингтона поддерживать оборону Израиля.
Ранее президент США наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru